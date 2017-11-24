Франция считает план "двойной заморозки" по КНДР трудноосуществимым

ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. План "двойной заморозки", предложенный Китаем и Россией для выхода из кризиса вокруг КНДР, очень сложно осуществить на практике, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после переговоров с главой МИД Китая Ван И.

План "двойного замораживания" предполагает, что КНДР останавливает любые ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея прекращают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются Пхеньяном как предлог для проведения испытаний.

"Я не считаю, что предложение о "двойной заморозке" — самый осуществимый план, потому что в настоящий момент северокорейская сторона не хочет вести переговоры по самой сути ядерной программы. Они принципиально не хотят включать этот вопрос в рамки переговоров", — заявил Ле Дриан.

По мнению французского министра, перед лицом постоянно растущей угрозы со стороны КНДР очень сложно убедить США и Южную Корею отказаться от совместных военных учений, потому что это важный способ обеспечения чувства безопасности для населения Южной Кореи.

"Если этот план будет реализован на практике, я буду считать, что это очень хороший результат, но я не считаю, что это самый эффективный способ", — подчеркнул Ле Дриан.