Турецкая оппозиция приветствовала заявление Эрдогана о диалоге с Дамаском

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Замглавы и пресс-секретарь оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Бюлент Тезджан поддержал заявление президента страны Тайипа Эрдогана, не исключившего вступление в диалог с Дамаском.

Ранее Эрдоган заявил турецким журналистам, что не отвергает возможность контактов в будущем с президентом Сирии Башаром Асадом по противодействию силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"То, что до этого дошло, конечно, радует. Наконец Эрдоган сделал первый шаг. Если он и дальше будет действовать так же хладнокровно, Турция сможет стать важным игроком в разрешении сирийского кризиса. Мы с самого начала говорили, что в международных отношениях в дипломатии есть понятие национальных интересов. Поэтому действовать с антагонизмом, закрыв двери, ссорясь, нельзя", — сказал Тезджан журналистам в Анкаре.

По его словам, территориальная целостность Сирии является фундаментальным условием.

"Здесь нельзя действовать, оскорбляя ее президента, придумывая ему разные эпитеты. Мы рады, что правительство сейчас повернулось в сторону такого понимания", — добавил политик.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>