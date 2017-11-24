Турецкая оппозиция приветствовала заявление Эрдогана о диалоге с Дамаском

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Замглавы и пресс-секретарь оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Бюлент Тезджан поддержал заявление президента страны Тайипа Эрдогана, не исключившего вступление в диалог с Дамаском.
"То, что до этого дошло, конечно, радует. Наконец Эрдоган сделал первый шаг. Если он и дальше будет действовать так же хладнокровно, Турция сможет стать важным игроком в разрешении сирийского кризиса. Мы с самого начала говорили, что в международных отношениях в дипломатии есть понятие национальных интересов. Поэтому действовать с антагонизмом, закрыв двери, ссорясь, нельзя", — сказал Тезджан журналистам в Анкаре.
"Здесь нельзя действовать, оскорбляя ее президента, придумывая ему разные эпитеты. Мы рады, что правительство сейчас повернулось в сторону такого понимания", — добавил политик.
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