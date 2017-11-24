В Косово арестовали лидера радикальной оппозиции

БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово арестовала в пятницу перед зданием парламента в Приштине лидера радикального оппозиционного движения "Самоопределение" Альбина Курти, сообщило Радио и телевидение Косово (РТК).

Партия Курти представляет наиболее непримиримую часть албанской оппозиции и имеет 32 мандата из 120 в косовском парламенте. В минувшую пятницу четверо членов "Самоопределения", один из которых является депутатом парламента Косово, были осуждены на различные тюремные сроки от 4,5 до 7 лет за нападение на здание парламента самопровозглашенной республики в Приштине в 2016 году.

"Депутат Альбин Курти арестован согласно постановлению Основного суда в Приштине за распыление слезоточивого газа в парламенте. Наряду с Курти арестованы еще два парламентария "Самоопределения" — Альбулена Хаджиу и Доника Кадай-Буюпи", — передает телеканал.

Полиция провела обыски в офисе оппозиционного движения в здании парламента.

"Самоопределение" известно жесткой позицией по отношению к властям в Приштине, официальному Белграду и даже Брюсселю. Радикализм сторонников Курти многократно приводил к столкновениям с косовской полицией, международными структурами в крае и беспорядкам в парламенте.

Многократные распыления слезоточивого газа в парламенте Косово с целью срыва ратификации соглашений с Белградом о формировании Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии и Подгорицей о демаркации с Черногорией в большинстве случаев устраивали депутаты "Самоопределения". Активисты движения и его лидер неоднократно подвергались обыскам и оказывались за решеткой, включая градоначальника Приштины Шпенда Ахмети. Власти Косово пытались связать их не только с нападением на парламент, но и на Радио и телевидение Косово осенью 2016 года.

Обстрел здания парламента 4 августа 2016 года из ручного гранатомета произошел через день после начала обсуждения депутатами ратификации соглашения о демаркации с Черногорией, которое не утверждено косовским парламентом до сих пор. Радикалы из "Самоопределения" считают, что согласно документу Черногория получает 8 тысяч гектаров косовской территории и выступают категорически против соглашения.

В ноябре текущего года посольство США в Приштине официально выразило недовольство докладом косовской комиссии об определении госграницы, который отложил ратификацию соглашения о границе Косово с Черногорией на неопределенный срок.