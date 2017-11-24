В Косово арестовали лидера радикальной оппозиции

БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово арестовала в пятницу перед зданием парламента в Приштине лидера радикального оппозиционного движения "Самоопределение" Альбина Курти, сообщило Радио и телевидение Косово (РТК).
"Депутат Альбин Курти арестован согласно постановлению Основного суда в Приштине за распыление слезоточивого газа в парламенте. Наряду с Курти арестованы еще два парламентария "Самоопределения" — Альбулена Хаджиу и Доника Кадай-Буюпи", — передает телеканал.
Полиция провела обыски в офисе оппозиционного движения в здании парламента.
"Самоопределение" известно жесткой позицией по отношению к властям в Приштине, официальному Белграду и даже Брюсселю. Радикализм сторонников Курти многократно приводил к столкновениям с косовской полицией, международными структурами в крае и беспорядкам в парламенте.
Обстрел здания парламента 4 августа 2016 года из ручного гранатомета произошел через день после начала обсуждения депутатами ратификации соглашения о демаркации с Черногорией, которое не утверждено косовским парламентом до сих пор. Радикалы из "Самоопределения" считают, что согласно документу Черногория получает 8 тысяч гектаров косовской территории и выступают категорически против соглашения.
В ноябре текущего года посольство США в Приштине официально выразило недовольство докладом косовской комиссии об определении госграницы, который отложил ратификацию соглашения о границе Косово с Черногорией на неопределенный срок.