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В Сеуле пройдет восьмая Азиатская конференция клуба "Валдай"

15:5324.11.2017
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© AFP 2017 / Ed JonesЖилые здания с логотипом Samsung в Сеуле. Архивное фотоЖилые здания с логотипом Samsung в Сеуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Ed Jones

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 27-28 ноября проведет в Сеуле очередную ежегодную Азиатскую конференцию. Главной темой нынешнего года станет безопасность в регионе и, в первую очередь, урегулирование северокорейской ядерной проблемы и ситуации на полуострове. Помимо этого Валдайский клуб подготовил и представит в Сеуле доклад, содержащий три прогнозных сценария развития ситуации в АТР. Одним из главных гостей форума станет замглавы МИД России Игорь Моргулов. Вместе с ним на конференции выступят также специальный посланник президента Республики Корея Ен Гиль Сон.

В центре внимания КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Нынешняя конференция в Сеуле станет Восьмой региональной Азиатской конференцией "Валдая". При этом предстоящее мероприятие станет самым представительным из проводившихся клубом на азиатских площадках – в нем примут участие специалисты не только из России и Южной Кореи, но и Китая, Японии, Индии, США, Австралии, Сингапура. Такое широкое участие иностранных специалистов в очередной азиатской конференции Клуба вполне объяснимо: центральное место в обсуждении займут вопросы безопасности в регионе, в первую очередь – северокорейская ядерная проблема, безусловно являющаяся сегодня самой горячей темой глобальной повестки.

Важность нынешней конференции состоит в том, что российская организация – "Валдай" – становится в полной мере одной из крайне немногочисленных международных экспертных площадок, на которых происходит обсуждение ключевых проблем Азии, в том числе в контексте проблемы КНДР и нарастающих противоречий России и США, отметил в комментарии "РИА Новости" программный директор Международного дискуссионного клуба, директор Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв.

"Россия выходит в Азию не только как крупный международный политический и экономический игрок, но и как интеллектуальный спонсор. В конференции примут участие несколько десятков представителей азиатских стран, отношения между которыми хуже, чем их отношения с Россией. Поэтому важно, что Россия будет восприниматься в регионе как независимый модератор — посредник в разрешении центральных проблем безопасности", — отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин пошутил о своем участии в клубе "Валдай" в следующем году
Клуб не случайно решил собраться в этом году в Сеуле – участие специалистов "с мест" придаст дискуссии по путям и способам урегулирования на Корейском полуострове дополнительную остроту и актуальность. С российской стороны главным выступающим станет заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Примечательно, что обсуждение всех этих вопросов пройдет непосредственно "по горячим" следам визита в Россию главы МИД Японии Таро Коно, в ходе которых он обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым в том числе процесс урегулирования вокруг Северной Кореи.

Итогам обсуждения вопросов безопасности будет посвящена специальная пресс-конференция участников азиатской конференции "Валдая", организуемая сразу после первой сессии.

Роль России в АТР и ее вклад в развитие региона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В России озабочены возможностями ПРО США в Азии, заявил Лавров
Несмотря на важность вопросов корейского урегулирования, проходящая в Сеуле конференция не ограничивается только ими. Общее название двухдневного мероприятия — "Заглянуть в будущее: Россия и Азия до 2037 года". Участники обсудят также вопросы экономического взаимодействия в регионе, влияние сотрудничества в АТР на развитие российского Дальнего Востока.

Отдельные сессии будут посвящены энергетическим рынкам Азии и двусторонним отношениям России и Южной Кореи. Общая идея, объединяющая двухдневные дискуссии – вклад России как важного гаранта стабильности в развитие АТР.

Специально к предстоящей конференции Валдайский клуб подготовил и представит в Сеуле доклад, содержащий 3 прогнозных сценария развития ситуации в АТР. Наиболее негативный из них предполагает широкое распространение ядерного оружия в регионе, что, несомненно, сделает развитие ситуации непредсказуемым. Два других более позитивны в плане экономического и политического развития, но различаются темпами и глубиной возможной кооперации. Какой из этих сценариев наиболее вероятен, обсудят эксперты в ходе одной из сессий.

"Важнейшим достижением конференции мог бы стать широкий экспертный консенсус по вопросам, которые стали центральными для региона – вопросы ядерной безопасности, судьба многосторонних торговых режимов и международных организаций", — заявил предваряя дискуссию Тимофей Бордачёв.

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