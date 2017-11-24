В Совфеде прокомментировали заявление Мэй о "враждебной" России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об "угрозе" со стороны России не принесут ей политических дивидендов, заявил RT первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор предположил, что британский премьер стремится следовать в русле политики США. "Как верный и постоянный союзник Вашингтона, она пытается использовать ту же карту, к которой прибегают сейчас многие американские политики", — отметил он.

По его мнению, такая позиция Мэй не принесет ей каких-либо политических выгод. "Я думаю, что это бесперспективный путь", — подчеркнул Джабаров.

Кроме того, сенатор напомнил о планах министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в ближайшее время совершить визит в Москву. Позиция Мэй может негативно повлиять на исход этой поездки, считает Джабаров.

В пятницу Тереза Мэй перед саммитом "Восточного партнерства" причислила Россию к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить".