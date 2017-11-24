Миссия ОБСЕ сообщила о спокойной обстановке в Луганске

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что в четверг посетил Луганск, и отметил, что ситуация в городе спокойная.

"Вчера (в четверг — ред.) утром я со своими коллегами посетил Луганск. В общем, мы отметили спокойную ситуацию. Люди занимались своими повседневными делами, и стало меньше вооруженных лиц и военной техники в некоторых районах города", — сказал Хуг в пятницу на брифинге в режиме скайп-конференции.

Он добавил, что не хотел бы комментировать последние события в Луганске, однако напомнил сторонам конфликта, что "интересы гражданского населения должны стоять на первым месте". Хуг также сообщил, что СММ ОБСЕ возобновила патрулирование в неподконтрольных Киеву районах Луганской области.