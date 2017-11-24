Предпринимателя в Одессе подозревают в попытке дать взятку в $800 тысяч

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Правоохранители заподозрили предпринимателя в Одессе в том, что он предлагал должностному лицу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) взятку в размере 800 тысяч долларов, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

"Сообщено о подозрении одесситу за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 800 тысяч долларов должностному лицу Национального антикоррупционного бюро Украины, который занимает ответственное положение", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, взятку предлагали за снятие арестов со счетов подконтрольных одесситу предприятий на сумму около 450 миллионов гривен (около 16,7 миллиона долларов).

Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "дача взятки".

При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что взятку предлагал одесский "контрабандист". "ГП Украины зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тысяч долларов за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 миллионов гривен", — написал Луценко на своей странице в Facebook.