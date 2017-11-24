Париж считает, что только усиление санкций вернет КНДР за стол переговоров

Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже. Архивное фото

ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Франция считает, что только усилением санкционного давления можно вернуть КНДР за стол переговоров, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД Китая Ван И.

"Мы считаем, что только усилением санкционного давления можно вернуть КНДР за стол переговоров", — заявил Ле Дриан на совместной пресс-конференции.

Он отметил, что не существует военного решения этой проблемы, Париж не хотел бы видеть подобного решения.

"Это лишь самая последняя, крайняя мера", — подчеркнул французский министр.