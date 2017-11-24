На Украине в офисах российского производителя одежды прошли обыски

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила об обысках в офисах и на складах известного российского производителя одежды, продукция которого выпускается в самопровозглашенной Луганской народной республике. На опубликованных фотографиях видно, что это компания Gloria Jeans.

Обыски прошли в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Правоохранители обнаружили документацию и значительное количество готовой продукции.

СБУ обвиняет компанию, главная фабрика которой расположена в ЛНР, в том, что она организовала производство на неподконтрольной Киеву территории, продавала свой товар по всей Украине, а налоги платила самопровозглашенной республике. Эти деньги, утверждает СБУ, шли на финансирование ополчения.

Кроме того, компания подделывала документы, чтобы представить свою продукцию как произведенную в России и других странах, и на этом основании ввозила ее на Украину, заявили в спецслужбе.

СБУ возбудила уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе в о финансировании терроризма.