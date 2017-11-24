Токио приветствует позицию США по защите Японии и Южной Кореи

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Токио приветствует позицию Вашингтона, который готов защищать Южную Корею и Японию всеми возможными средствами сдерживания, заявил глава МИД Японии Таро Коно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Япония приветствует позицию США, согласно которой Штаты для того, чтобы защитить Южную Корею и Японию, будут использовать все возможные средства сдерживания", — сказал Коно.

Министр отметил большую роль России в контексте северокорейской проблемы, так как РФ является членом Совбеза ООН и участником шестисторонних переговоров по КНДР. "Считаю, что необходимо продолжать тщательно взаимодействовать с Россией", — подчеркнул Коно.