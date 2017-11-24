Мнангагва компенсирует убытки фермерам, потерявшим участки при реформе

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости. Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о намерении компенсировать убытки фермерам, потерявшим участки в ходе земельной реформы.

"Мое правительство обязуется компенсировать убытки тем фермерам, чьи земли забрали", — заявил Мнангагва.

"Принцип возвращения земель не может быть оспорен или отменен", — добавил он.

Зимбабве является одной из самых бедных стран Африки, безработица достигает 80%. Экономика уже давно переживает глубокий кризис, в котором повинны начатые в 2001 году по инициативе бывшего президента Роберта Мугабе земельные реформы, сопровождавшиеся захватом почти всех хозяйств фермеров, а также санкции США и Евросоюза. Из-за инфляции, достигавшей астрономических показателей в миллионы процентов, после трех деноминаций Зимбабве перешла во внутренних расчетах на американские доллары.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.