В Раде рассчитывают, что обмен пленными с Донбассом состоится до конца года

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Власти Украины рассчитывают, что обмен пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоится до конца года, конкретная дата пока не определена, заявила в пятницу журналистам первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст ДНР и ЛНР 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом.

"Мы очень надеемся, что до конца года будут позитивные новости в вопросе (обмена пленными – ред.)",- сказала Геращенко.

Она отметила, что пока конкретная дата обмена пленными не определена. Также, по ее словам, не называются фамилии пленных, которые будут участвовать в обмене.