В мэрии Тбилиси рассказали, на что Каладзе потратит свою зарплату

ТБИЛИСИ, 24 ноя – РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не будет брать зарплату — сумма пойдет на благотворительность, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

"Каладзе уже многие годы не получает зарплату и в этом ничего нового нет. Все знают, что он не брал зарплату, когда был министром энергетики, и она уходила на социальную помощь. <…> Эта практика продолжится и сейчас", — заявили в пресс-службе.Каладзе является одним из самых богатых людей Грузии. Согласно декларации, на его счету более 9,6 миллиона долларов.Зарплата мэра Тбилиси составляет 3 тысяч 180 лари (более 1,1 тысяч долларов).

До победы на выборах в органы местного самоуправления, которые прошли в Грузии 21 октября, бывший футболист Каха Каладзе занимал пост министра энергетики. Вскоре после своего назначения на эту должность в 2012 году он отказался от зарплаты.

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