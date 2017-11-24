В мэрии Тбилиси рассказали, на что Каладзе потратит свою зарплату

ТБИЛИСИ, 24 ноя – РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не будет брать зарплату — сумма пойдет на благотворительность, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Каладзе является одним из самых богатых людей Грузии. Согласно декларации, на его счету более 9,6 миллиона долларов.
Зарплата мэра Тбилиси составляет 3 тысяч 180 лари (более 1,1 тысяч долларов).
До победы на выборах в органы местного самоуправления, которые прошли в Грузии 21 октября, бывший футболист Каха Каладзе занимал пост министра энергетики. Вскоре после своего назначения на эту должность в 2012 году он отказался от зарплаты.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>