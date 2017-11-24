Ереван успешно совмещает ЕАЭС и сотрудничество с ЕС, заявил Саргсян

ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Армения характеризуется как страна, которая успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства ЕС, сказал президент Армении Серж Саргсян, выступая на саммите Европейской народной партии. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Саргсян заверил, что и впредь его страна будет руководствоваться именно этой формулой сосуществования.

Президент коснулся повестки сотрудничества и динамики развития отношений Армения — Евросоюз и напомнил о важности подготовленного к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между республикой и ЕС.

Саргсян отметил, что в этом году исполняется пять лет вступлению правящей Республиканской партии Армении(РПА) в Европейскую народную партию (ЕНП). По его словам, за сравнительно небольшой срок РПА удалось полноценно интегрироваться в европейскую семью. Сотрудничество ЕНП с РПА, по оценке президента, стало для Армении также одной из важнейших площадок участия в европейской политике.

Глава армянского государства находится в Бельгии с рабочим визитом. Предполагается, что 24 ноября состоится подписание Соглашения "О расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве".

Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции.

Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года. Тем не менее, в том же году Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Ереваном.

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