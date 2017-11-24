МИД: Япония никогда не ставила целью военное свержение режима в КНДР

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Япония никогда не ставила своей целью военное свержение режима в других странах, в том числе в КНДР, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"Япония никогда не ставила целью военное свержение режима в других странах, но мы считаем необходимым использовать всевозможные методы и способы и, максимально увеличивая давление на КНДР, остановить ее программу ядерных разработок и запуска ракет", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.