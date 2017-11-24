Россия и Япония расширят проект подготовки полицейских для Афганистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия и Япония договорились расширять проект по подготовке наркополицейских для Афганистана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Договорились расширять проект, который Россия и Япония совместно осуществляют под эгидой ООН, по подготовке наркополицейских для Афганистана — с его распространением теперь и на Центральную Азию", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Российский министр также отметил, что стороны рассмотрели перспективы строительства кинологического центра в Кабуле под эгидой Управления по наркотикам и преступности ООН.