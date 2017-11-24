В азербайджанской армии прошли "дни НАТО"

БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Дни НАТО состоялись в вооруженных силах Азербайджана, мероприятие было организовано экспертной группой Штаба союзного командования по трансформации альянса, сообщила в птяницу пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Делегация, возглавляемая начальником штаба управления военного партнерства НАТО, полковником Александром Швабом (Канада) посетила Академию вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева", — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что "офицерам и курсантам вооруженных сил были представлены лекции на темы "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Морские силы НАТО", "Глобальное кибер-развитие и реакция НАТО" и другие.

Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в Брюсселе, что страна увеличит свой контингент, участвующий в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка".