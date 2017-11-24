Россия озабочена планами США по размещению ПРО в Азии, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече в Москве. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече в Москве. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия озабочена планами США по размещению элементов ПРО в азиатском регионе, это не способствует обеспечению безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Особую озабоченность вызывают планы Соединенных Штатов, которые уже активно реализуются на практике, по размещению элементов глобальной системы американской противоракетной обороны в этом регионе. И привлекли внимание к крайне негативному влиянию этих действий на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.