Россия не приемлет ракетных и ядерных авантюр КНДР, заявил Лавров

РФ не приемлет ракетных и ядерных авантюр КНДР, совместно с КНР настаивает на выполнении резолюций ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим японским коллегой Таро Коно.

"Как и все другие члены мирового сообщества, Россия не приемлет ракетных и ядерных авантюр КНДР в грубое нарушение резолюции СБ ООН. Но мы также вместе с Китаем и целым рядом других государств настаиваем на выполнении и других положений этих резолюций, которые требуют возобновления переговоров", — сказал Лавров.