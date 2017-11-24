На Украине раскритиковали Зеленского из-за обращения к СБУ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские пользователи соцсетей жестко раскритиковали актера Владимира Зеленского, который записал видеообращение к СБУ из-за скандального сериала "Сваты".

В частности, комика раскритиковали за попытку остаться "вне политики" и проявление безразличия к ситуации в стране.

"О, началось. От создателей "юмористы вне политики", "рестораны/повара вне политики" и "шоу-бизнес вне политики". Спешите видеть на ваших экранах: КУЛЬТУРА ВНЕ ПОЛИТИКИ", — отметила блогер Екатерина Золотарева

Другие пользователи поспешили напомнить Зеленскому о том, что Россия — "враг Украины" и предложили запретить "весь пропагандистский продукт", а заодно и въезд на Украину для всех россиян.

"Зеленскому мешают делать деньги на российских актерах", — написал Мирослав Гай.

Некоторые комментаторы отметили, что никогда даже не слышали о сериале "Сваты", а другие признались, что смотрели его только до 2014 года.

"Не могу смотреть "Сваты" из-за этих морд, или вы уже забыли, ЧТО они говорили про Украину, украинцев и Крым? Раньше этот фильм нравился, а теперь смотреть не могу, противно", — отметила Лариса Лукиненко.

Также нашлись пользователи сети, которые захотели перевоспитать актера и предложили отправить Зеленского в армию, чтобы он поменял свою точку зрения.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором подверг критике идею возможного запрета показа сериала "Сваты" на Украине. Он посоветовал ведомству "заняться безопасностью", чтобы "можно было свободно пройти по улице", а не разбираться с сериалом.