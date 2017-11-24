Замглавы СММ ОБСЕ оценит ситуацию на Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл на территорию Донецкой фильтровальной станции, заявил в пятницу журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

Ранее оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня неоднократно заявляли о сложной ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции.

"Александр Хуг присоединился к патрулю СММ и прибыл на территорию Донецкой фильтровальной станции. Цель его визита — оценка ситуации с безопасностью в этом районе", — сказал представитель миссии ОБСЕ.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>