В Японии обнаружили судно с рыбаками из КНДР

ТОКИО, 24 ноя — РИА Новости. Полиция Японии обнаружила северокорейский рыбацкий баркас с 8 моряками на борту, все они изъявили желание вернуться на родину.

По информации агентства Киодо , звонок в полицию поступил от жителя города Юрихондзё в префектуре Акита на северо-западе Японии в четверг в 23.30 по местному времени (17.30 мск), после того как в дверь его дома постучался один из северокорейских рыбаков. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых северокорейских граждан, а на берегу было обнаружено рыбацкое судно с уловом кальмара.

В ходе допроса выяснилось, что рыбаки покинули северокорейский порт около месяца назад, но из-за поломки двигателя потеряли управление баркасом. Все задержанные выразили желание вернуться в КНДР.

Как заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, власти Японии "предпримут соответствующие шаги" для решения вопроса о возвращении рыбаков на родину.

КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений друг с другом. Из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна Токио выступает за усиление международных и двусторонних санкций и нажима на Северную Корею.