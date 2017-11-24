В Японии обнаружили судно с рыбаками из КНДР

ТОКИО, 24 ноя — РИА Новости. Полиция Японии обнаружила северокорейский рыбацкий баркас с 8 моряками на борту, все они изъявили желание вернуться на родину.
В ходе допроса выяснилось, что рыбаки покинули северокорейский порт около месяца назад, но из-за поломки двигателя потеряли управление баркасом. Все задержанные выразили желание вернуться в КНДР.
Как заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, власти Японии "предпримут соответствующие шаги" для решения вопроса о возвращении рыбаков на родину.
КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений друг с другом. Из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна Токио выступает за усиление международных и двусторонних санкций и нажима на Северную Корею.