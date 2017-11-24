Партия Зимбабве ZimFirst обещала не мешать идеям Эммерсона Мнангагвы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Оппозиционная партия Зимбабве ZimFirst (Zimbabwe People First Party) не испытывает особого энтузиазма по поводу назначения на пост президента страны бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагвы, но не будет противостоять его идеям, сообщил РИА Новости лидер партии Максвелл Зеб Шумба.

Ранее сообщалось, что Мнангагва в пятницу в Хараре примет присягу и станет президентом Зимбабве до следующих выборов главы государства в августе 2018 года.

"Мы не хлопаем в ладоши по поводу Эммерсона, но мы не собираемся бороться с его идеями", — заявил Шумба.

Как сообщил лидер ZimFirst, его партия примет участие в выборах 2018 года. Шумба, который собирается принять участие в президентских выборах в следующем году, отметил, что партия надеется внести значительные изменения и посоветовал населению положительно отнестись к смене власти в стране.

"Я хочу посоветовать им, положительно оттеснить к ситуации с заменой Мугабе на Мнангагву, потому что мы говорим, что "перемены порождают перемены", — заявил Шумба. Он отметил, что в любом случае "люди лишились страха" благодаря последним событиям в стране.