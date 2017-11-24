Бывший вице-президент Зимбабве прибыл в Хараре для президентской присяги

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл на "Национальный спортивный стадион" в Хараре, где принесет президентскую присягу, передает корреспондент РИА Новости.

Этот пост он займет в связи с отставкой правившего страной в течение 37 лет Роберта Мугабе.

Будущего президента сопровождает его супруга. На груди у Мнангагвы красуются ордена и медали. Публика встретила его громкими овациями. Также на церемонии присутствует командование армии и другие высшие чиновники страны.

Мнангагва, которому сейчас 75 лет, в начале ноября был уволен с поста первого вице-президента страны. Согласно данным СМИ, президент Мугабе пошел на этот шаг под влиянием своей супруги Грейс, которая якобы намеревалась занять высший пост в стране после своего мужа, а в Мнангагве, пользовавшемся авторитетом среди военных и населения, видела своего прямого конкурента.

Также сообщалось, что бывшая первая леди подозревала Мнангагву в подготовке военного переворота. Вскоре после смещения с должности первого вице-президента Мнангагва покинул страну, заявив, что опасается за безопасность своей семьи и свою жизнь.

Однако вскоре после отстранения Мнангагвы от должности военнослужащие Сил обороны Зимбабве поместили президента страны Мугабе под домашний арест, а также установили контроль над государственной вещательной корпорацией ZBC и аэропортом.