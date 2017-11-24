Миятович вошла в список кандидатов на пост комиссара СЕ по правам человека

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Совете Европы определился список кандидатов на пост комиссара Совета по правам человека, в их числе занимавшая пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович, сообщили РИА Новости в аппарате организации.
По словам собеседника агентства, уставной орган Совета — "комитет министров одобрил шорт-лист из трёх кандидатов на пост комиссара Совета Европы".
В список вошли: словенский комиссар по предотвращению коррупции Горан Клеменчич (Goran Klemenčič), юрист, политик, член социалистической партии Пьер-Ив ле Борн от Франции (Pierre-Yves le Borgn) и бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович от Боснии и Герцеговины (Dunja Mijatović).
Выборы Комиссара пройдут на зимней сессии ПАСЕ в конце января 2018 года.
Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается ПАСЕ сроком на шесть лет.