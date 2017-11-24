Под Винницей завершили обследование территории вокруг горевшего арсенала

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. Архивное фото

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. Архивное фото

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили обследование на наличие боеприпасов 10-километровой зоны вокруг горевшего арсенала в Калиновке Винницкой области, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На складах в Калиновке 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из города и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Завершено обследование территории 10-километровой зоны вокруг военного склада министерства обороны вблизи города Калиновка", — говорится в сообщении.