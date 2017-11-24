Между Казахстаном и Узбекистаном увеличат число авиарейсов

АЛМА-АТА, 24 ноя – РИА Новости. Авиационные власти Казахстана и Узбекистана договорились об увеличении авиарейсов между двумя государствами, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана.

"В результате переговоров Комитета гражданской авиации МИР Республики Казахстан и авиационной администрации Узбекистана, а также авиакомпаний двух стран достигнуты договоренности по увеличению количества авиарейсов", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Так, казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" планирует увеличить количество рейсов в Узбекистан с декабря 2017 года с 6 до 7 рейсов в неделю по маршруту Алма-Ата – Ташкент и с 3 до 4 рейсов в неделю по маршруту Астана – Ташкент.

В свою очередь авиакомпания "Узбекские авиалинии" планирует увеличить количество рейсов в Казахстан с 6 до 7 рейсов в неделю по маршруту Ташкент – Алма-Ата с декабря 2017 года, а также — с 3 до 4 рейсов в неделю по маршруту Ташкент — Астана с 4 марта 2018 года.

"В результате общее количество рейсов между странами составит 22 рейса в неделю, таким образом, пассажиры смогут вылететь в Ташкент из Алматы дважды в день и на ежедневной основе из Астаны. В дальнейшем планируется открытие рейсов в Самарканд, Бухару и Ургенч", — говорится в сообщении.