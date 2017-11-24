В Японии рассказали о сотрудничестве с Великобританией в ракетной области

ТОКИО, 24 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Совместные исследования с Великобританией в области ракетной техники Япония ведет с 2014 года, однако пока решения о совместной разработке ракет JNAAM (Joint New Air-to-Air Missile) пока нет, сообщили РИА Новости в министерстве обороны Японии.

Ранее в ряде СМИ прошла информация, что Япония со следующего года будет вести с Великобританией совместные разработки ракет "воздух-воздух" для оснащения ими истребителей F-35. Сообщалось также, что в 2023 году в Великобритании пройдут первые испытания новой ракеты и в зависимости от их результатов будет принято решение о возможности массового производства. В случае положительных результатов оснащение сил самообороны этими ракетами начнется уже во второй половине 2020-х годов.

"Совместные исследования с Великобританией в области объединения технологий компании MBDA на базе ее ракеты "Метеор" (MBDA Meteor) и японских технологий наведения ведутся с 2014 года. Их цель заключается в создании симуляций того, каким образом изменятся характеристики ракеты "Метеор" при использовании на ней японской системы радиолокации и головки самонаведения и анализа данных. Этот проект носит название JNAAM (Joint New Air-to-Air Missile), однако решения о том, чтобы приступить к самой разработке этой ракеты, пока нет", — сообщил собеседник агентства.

"Японские технологии, использованные в ГСН, должны значительно улучшить точность наведения ракеты на цель", — сказал представитель министерства обороны Японии.

До сих пор Япония вела совместные разработки в военной области только с США (это совместные разработки истребителей F2 и ракет SM3 Block 2A). Если проект с Великобританией будет воплощен в жизнь, он станет первым подобным опытом.