В Китае рассказали о месте и дате проведения VII Всемирных военных игр

УХАНЬ, 24 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Седьмые Всемирные летние военные игры пройдут в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября 2019 года, сообщил на пресс-конференции в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

"Седьмые Всемирные летние военные игры продлятся 10 дней, они пройдут в городе Ухань с 18 по 27 октября 2019 года", — сообщил У Цянь на пресс-конференции в рамках презентации игр 2019 года.

Он также сообщил, что в рамках игр запланировано провести 329 различных мероприятий, включая сами соревнования, а также торжественные церемонии. Состязания будут проводиться в 27 видах спорта, и лишь пять дисциплин из них – армейские.

Впервые в перечень видов спорта Всемирных военных игр включены соревнования по гимнастике и теннису среди мужчин, а также бадминтон и настольный теннис.

Всемирные военные игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданном в феврале 1948 года при участии лишь пяти стран-участниц: Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов и Франции. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, а общее число государств-членов организации к настоящему моменту достигло 135.

Первые игры прошли в Риме в 1995 году, В 1999 году игры приняла Хорватия, в 2003 – итальянский город Катания, в 2007-м игры прошли в индийском Хайдарабаде, в 2011 году принимающим городом стал бразильский Рио-де-Жанейро, а последние игры в 2015 году состоялись в южнокорейском Мунгене.

С 2010 года традиционными стали и зимние игры, впервые они состоялись в Валле-д'Аоста в Италии, в 2013 году игры принял французский город Анси, а в феврале 2017 года зимние военные игры прошли в Сочи.