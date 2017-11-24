В Китае рассказали о месте и дате проведения VII Всемирных военных игр

УХАНЬ, 24 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Седьмые Всемирные летние военные игры пройдут в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября 2019 года, сообщил на пресс-конференции в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"Седьмые Всемирные летние военные игры продлятся 10 дней, они пройдут в городе Ухань с 18 по 27 октября 2019 года", — сообщил У Цянь на пресс-конференции в рамках презентации игр 2019 года.
Он также сообщил, что в рамках игр запланировано провести 329 различных мероприятий, включая сами соревнования, а также торжественные церемонии. Состязания будут проводиться в 27 видах спорта, и лишь пять дисциплин из них – армейские.
Впервые в перечень видов спорта Всемирных военных игр включены соревнования по гимнастике и теннису среди мужчин, а также бадминтон и настольный теннис.
Всемирные военные игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданном в феврале 1948 года при участии лишь пяти стран-участниц: Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов и Франции. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, а общее число государств-членов организации к настоящему моменту достигло 135.
С 2010 года традиционными стали и зимние игры, впервые они состоялись в Валле-д'Аоста в Италии, в 2013 году игры принял французский город Анси, а в феврале 2017 года зимние военные игры прошли в Сочи.