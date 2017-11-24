В Коста-Рике застрелили прокурора

МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Прокурор коста-риканского города Эредия Ханс Марвин де ла О Солис был застрелен по дороге с работы, сообщает в четверг прокуратура страны.

По данным ведомства, он был убит по приезду с работы домой в Сан-Хосе. Неизвестные заранее ждали его и открыли огонь. Прокурор получил шесть пулевых ранений.

Генеральный прокурор Коста-Рики Эмилия Навас уже пообещала принять все необходимые меры, чтобы не допустить в дальнейшем покушений на жизнь и безопасность сотрудников прокуратуры, отмечается в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.