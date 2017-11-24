В ВМС Аргентины рассказали подробности о поиске пропавшей подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноя — РИА Новости. Поиск подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей 15 ноября, преимущественно идет сейчас в районе, где был зафиксирован звук взрыва, однако и в других зонах южной Атлантики он также продолжается, сообщил в четверг представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Количество судов в зоне поиска: шесть национальных и иностранных ведут глубинное сканирование, также сегодня (в четверг) выполнен полетный план трех самолетов, одного – ВВС Бразилии, еще одного – США и "Геркулеса" аргентинских ВВС", — заявил представитель журналистам.

Бальби отметил также, что ВМС страны не обладали информацией о взрыве в районе исчезновения субмарины до 22 ноября. "Было сообщено, что ВМС имели информацию позавчера (во вторник) об акустических аномалиях. Еще раз подтверждаем, что она была получена в среду вечером", — отметил Бальби.

Также он призвал СМИ более строго подходить к информации о судьбе подлодки и ее экипажа. "Хотим попросить СМИ о сотрудничестве: больше точности в информации, циркулируют различные суждения без достаточной точности, что напрямую бьет по родным 44 членов экипажа, которые переживают тяжелую стрессовую ситуациях", — сказал представитель ВМС.

При этом Бальби признал, что власти страны не исключают никаких предположений о судьбе лодки. "Мы ничего не исключаем, потому что сначала нужно найти субмарину", — добавил он.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. Она располагала запасом кислорода на шесть дней. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.