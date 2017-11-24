На границе Колумбии и Венесуэлы нашли пять погибших при кораблекрушении

МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Власти Колумбии и Венесуэлы обнаружили тела пяти человек, погибших при кораблекрушении на реке Ориноко на границе двух стран в минувший вторник.
"Мы продолжаем работу по всей зоне, которая определена для поиска, используя все силы, все средства, которые есть в нашем распоряжении", — приводит портал Nacional заявление колумбийского военного. Всего в поисках участвуют восемь судов и порядка 80 человек.
По уточненной информации, на реке затонули сразу два судна. Они отчалили из венесуэльского порта Лусера и направлялись в колумбийский Пуэрто-Карреньо, однако по пути врезались в подводные камни и затонули.