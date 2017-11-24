СМИ: Флинн мог пойти на сотрудничество со "спецпрокурором"

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Адвокаты бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна прекратили обсуждение с юристами Дональда Трампа проводимого спецпрокурором расследования, что является сигналом возможного сотрудничества Флинна со следствием, сообщила газета New York Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом расследования.

Как пишет газета, ранее адвокаты Флинна делились информацией с юристами Трампа о ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Издание сообщает, что теперь такое сотрудничество завершилось, отметив при этом, что это не является прямым подтверждением того, что Флинн сотрудничает с Мюллером.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования сообщил, что спецпрокурор США по "российскому делу" Мюллер проводит расследование в отношении бизнес-партнера Флинна.

Отмечается, что новой целью команды спецпрокурора стал предприниматель ирано-американского происхождения Биджан Киан (Bijan Kian), который ранее сотрудничал с компанией Флинна Flynn Intel Group. По данным телеканала, в последние несколько недель следователи опросили ряд свидетелей о лоббистской деятельности Киана в интересах Турции.

Ранее телеканал со ссылкой на анонимные источники сообщил, что спецпрокурор по "российскому расследованию" может предъявить обвинения Флинну. По его данным, расследование касается лоббистской деятельности Флинна, а также изучения того, отмывал ли он полученные средства и лгал ли федеральным агентам о контактах с иностранными гражданами. Кроме того, расследуется, не пытался ли Флинн в обмен на многомиллионный гонорар добиться выдачи из США в Турцию живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена. Подобные усилия были бы незаконны, поскольку вопросами экстрадиции занимаются суды.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.