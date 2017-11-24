Эксперт назвал условия эффективности российской помощи в поиске подлодки

БОГОТА, 24 ноя — РИА Новости. Российские спасатели должны определить район, в котором находилась подводная лодка ВМС Аргентины в момент взрыва, чтобы эффективно использовать свои глубоководные батискафы для поисковой операции, заявил РИА Новости отставной капитан колумбийского военного флота Карлос Альберто Андраде.

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Сообщалось, что ВМС Аргентины располагают информацией об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

"Для того чтобы использовать в поисковой операции российские технологии и задействовать глубоководные батискафы, необходимо сначала достаточно точно определить географическую позицию, которая, согласно аргентинским властям, пока не известна", — сообщил моряк.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении специалистов ВМФ России для помощи в поиске пропавшей в Атлантике аргентинской подлодки.

По результатам переговоров было принято решение направить специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России для помощи в поиске подводной лодки.