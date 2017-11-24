В Тбилиси задержанного после спецоперации обвинили в терроризме

ТБИЛИСИ, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Грузии предъявила задержанному в рамках прошедшей накануне на окраине Тбилиси контртеррористической спецоперации обвинение во вступлении в террористическую организацию другой страны и террористической деятельности, а также в хранении и ношении взрывчатых веществ и оружия для террористических целей, ему грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.
Адвокат задержанного заявил, что тот является гражданином России, при этом он не стал разглашать имя подзащитного. По словам адвоката, подзащитный был задержан до начала спецоперации и не является членом террористических организаций.