Шериф рассказал подробности о произошедшей у казино в Лас-Вегасе стрельбе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стрелок, жертвами которого стали десятки посетителей концерта в Лас-Вегасе, сделал по своим жертвам более 1,1 тысячи выстрелов, сообщил местный шериф Джо Ломбардо со ссылкой на дополнительные данные баллистической экспертизы.
При обыске в номере Пэддока было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. По словам шерифа, которые приводит газета Las Vegas Review-Journal, Ломбарди сообщил, что многие из "стволов" Пэддока заклинило – вероятно, в результате непрерывной стрельбы.
Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США.