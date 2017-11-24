Шериф рассказал подробности о произошедшей у казино в Лас-Вегасе стрельбе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стрелок, жертвами которого стали десятки посетителей концерта в Лас-Вегасе, сделал по своим жертвам более 1,1 тысячи выстрелов, сообщил местный шериф Джо Ломбардо со ссылкой на дополнительные данные баллистической экспертизы.

Стрельба произошла 1 октября на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой.

При обыске в номере Пэддока было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. По словам шерифа, которые приводит газета Las Vegas Review-Journal, Ломбарди сообщил, что многие из "стволов" Пэддока заклинило – вероятно, в результате непрерывной стрельбы.

Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США.