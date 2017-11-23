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В Берлине открылся 16-й форум "Петербургского диалога"

21:1723.11.2017
(обновлено: 21:19 23.11.2017)
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© РИА Новости / Тимофеева АнгелинаГлавы российского и германского координационных комитетов Петербургского Диалога Виктор Зубков и Рональд Пофалла на 16-й форуме гражданских обществ РФ и ФРГ Петербургский диалог в Берлине. 23 ноября 2017Главы российского и германского координационных комитетов Петербургского Диалога Виктор Зубков и Рональд Пофалла на 16-й форуме гражданских обществ РФ и ФРГ Петербургский диалог в Берлине. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Тимофеева Ангелина

БЕРЛИН, 23 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева, Маргарита Костив. Шестнадцатое пленарное заседание форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" открылось в четверг в Берлине.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Между Германией и Россией необходима честная дискуссия, заявила Меркель
Открытие форума состоялось в Красной Ратуше, в которой работает правительство — Сенат города Берлин, имеющего статус федеральной земли. В нем приняли участие почти 300 представителей экономической, научной и культурной элиты обеих стран.

Тема нынешнего форума — "Общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии". Среди участников 16-го "Петербургского диалога" — министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс, заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Его цель — содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.

Единственная эффективная площадка

Официальному открытию форума предшествовала пресс-конференция обоих сопредседателей координационных комитетов "Петербургского диалога" — российский комитет возглавляет в течение многих лет председатель совета директоров "Газпрома" и спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, с германской — бывший министр ведомства канцлера ФРГ и член правления Deutsche Bahn AG Рональд Пофалла.

"Форум "Петербургский диалог" остается пока, к сожалению, единственной эффективной площадкой для открытых дискуссий между гражданскими обществами России и Германии", — сказал Зубков.

Рональд Пофалла. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Экс-министр ФРГ рассказал, что могло бы стать основанием для снятия санкций
Он добавил, что на форуме "предстоит обсудить ряд важных тем и подвести определенные итоги работы", которая была проведена за год. По словам Зубкова, продолжение диалога между Москвой и Берлином "важно и необходимо", перерыв в этом общении "может привести к потере взаимопонимания между странами".

Пофалла был традиционно был более сдержан в оценках значения "Петербургского диалога", отметив, что диалог идет активно, однако стороны сталкиваются и с противоречивыми взглядами на разные проблемы. Он констатировал, что в этом году в рамках форума также не будут проведены межправительственные консультации на высшем уровне.

Пофалла высказался в поддержку санкционной политики в отношении России, так как по обоим вопросам, приведшим к введению ограничений — ситуация вокруг Крыма и события на Украине — с его точки зрения, "нет прогресса".

Вместе с тем Пофалла одобрил идею российской стороны о размещении миротворцев ООН в регионе конфликта на востоке Украины. Он добавил, что в случае размещения "голубых касок" по всей территории Донбасса и гарантированием ими прекращения боевых действий "можно будет действительно думать о снятии санкций".

После окончания пресс-конференции Зубков ответил на несколько вопросов российской прессы. В частности, глава совета директоров "Газпрома" вновь заявил о том, что, с точки зрения российской стороны, положения третьего энергопакета Евросоюза не распространяются на газопровод "Северный поток-2".

Он также выразил надежду, что политический кризис в Германии, вызванный неспособностью создать новое правительство после выборов 24 сентября, будет в ближайшее время преодолен. По словам Зубкова, данный кризис может стать "проблемным вопросом" для Европы и России.

Символично, что в Берлине

Флаг Германии. Архивное фото
© Flickr / tjuel
Правительство Германии выразило заинтересованность в диалоге с Россией
Выступая на церемонии открытия, Зубков указал, что заседание форума впервые проходит в Берлине, где судьбы наши народов были тесно переплетены. Он отметил, что открытие форума происходит на востоке города, а заседание рабочих групп и закрытие форума пройдут в его западной части.

"Это символично, ведь еще каких-то 30 лет назад это было бы просто невозможно. Берлинская стена навсегда останется символом раскола и разобщенности. Пусть эта мысль еще раз напомнит нам о важности открытого диалога и необходимости укреплять тесное сотрудничество между нашими странами. Именно идея единства и взаимопонимания красной нитью проходит через каждый проект форума "Петербургский диалог", — подчеркнул Зубков.

Зубков рассказал, что в условиях навязываемого кризиса между странами работа форума превосходит ожидания участников: каждый год число мероприятий растет, выпускаются совместные печатаные издания, проводятся смежные мероприятия с российско-германскими фондами, социальные и молодежные форумы.

Зубков подчеркнул, что форум продолжит работу на высоком уровне и может рассчитывать на поддержку глав Германии и России, чьи приветственные слова были зачитаны на церемонии открытия. "Надо сделать так, чтобы 2017 год был последним годом, когда мы получаем такие поздравления, чтобы в 2018 году здесь с нами были наши первые лица", — предложил Зубков.

"Германия заинтересована в многообразных и доверительных отношениях с Россией, мы выступаем за необходимость честной дискуссия как раз в сложные времена", — говорится в тексте послания участникам форума действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который зачитал Рональд Пофалла.

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Политолог: перспективы отношений России и Германии достаточно противоречивы
Выступивший на открытии форума бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выразил сожаление, что между мэрами Москвы и Берлина несколько лет почти не было политических контактов не только потому, что существует много пунктов для сотрудничества, но потому, что "именно в кризисные времена важно говорить".

"Берлин не проводит внешнюю политику, но есть коммунальная, муниципальная внешняя политика, и она позволяет нам открывать и сохранять каналы диалога, которые сейчас на высшем уровне, возможно, не функционируют", — сказал Мюллер.

Он указал, что на уровне Москвы и Берлина возникли новые сигналы для сотрудничества. "Но решительным будет тот шаг, когда германо-российские отношения опять улучшатся. В Берлине и Москве живет очень много людей, которые этого хотят. Поэтому, дамы и господа, используйте 16-е заседание диалога, чтобы создать атмосферу взаимопонимания", — подчеркнул Мюллер.

Он выразил надежду, что следующее заседание форума пройдет "в более расслабленном политическом климате".

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