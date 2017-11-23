Немецкая журналистка объяснила популярность правых партий в Европе

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Популярность правопопулистских партий в некоторых странах Европы связана с проблемами самой Европы, а не с поддержкой этих партий со стороны РФ, заявила в интервью РИА Новости немецкая журналистка Габриеле Кроне-Шмальц в связи с выходом ее книги "Ледниковый период – Чем опасна демонизация России".

"Конечно, если где-то что-то идёт не так, как надо, то виноваты русские, в том числе и в том, что Америке теперь приходится терпеть Трампа. Когда все силы отдаются на борьбу с внешними влияниями, то сил для борьбы с внутренними проблемами не остаётся. Это касается и некоторых стран ЕС. Конечно, поддержка правопопулистских партий не возрастает оттого, что их поддерживает Москва – даже если это и правда. Но то, что эти партии вообще сумели возникнуть – это связано с нашими проблемами", — сказала она

Она высказала свою точку зрения на причину того, почему США так сильно заинтересованы в том, чтобы ЕС продолжал политику санкций против России.

"Очевидно, что сотрудничество ЕС с Россией и Евразийским союзом было бы более чем взаимовыгодным. Конечно, это было бы в интересах ЕС и России, но не в интересах США. И это не имеет ничего общего с теорией заговора. Даже американские эксперты подтверждают, что единая Евразия могла бы стать опасной для США. Это объясняет и активную заинтересованность США в том, чтобы ЕС ввела санкции против России. Внутри ЕС, конечно, тоже существуют различные интересы, и различия наблюдаются прежде всего в интересах новых и старых членов ЕС", — считает Кроне-Шмальц.

"Но если политика ЕС определяется точкой зрения прибалтийских государств, Польши и некоторых других стран, то это отравляет базовую атмосферу, и в ней невозможно выстроить мирную политику", — добавила она.