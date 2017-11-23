"Киевгаз" намерен охранять от вандалов "Вечный огонь" в столице Украины

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве взяли под охрану сотрудники ПАО "Киевгаз", компания также призывает всех единомышленников присоединиться к охране мемориала, сообщил в четверг "Киевгаз".

Неизвестные в ноябре дважды залили цементом "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция крест изъяла, ведется розыск злоумышленников. Коммунальщики уже восстановили "Вечный огонь".

"Представители трудового коллектива ПАО "Киевгаз" на страже "Вечного огня"! Мы ни в коем случае не допустим повторения позорных актов вандализма над символом вечной памяти", — сообщила компания в четверг на своей странице в Facebook.

В компании также отметили, что будут способствовать всем единомышленникам, которые присоединяются к охране мемориала. "По меньшей мере, будем угощать теплым чаем",- пообещали в "Киевгазе".