Эксперты рассказали о "необычном сигнале" в районе исчезновения "Сан-Хуана"

Экран радара самолета во время поиска подводной лодки ВМС Аргентины Сан-Хуан. 22 ноября 2017

Экран радара самолета во время поиска подводной лодки ВМС Аргентины Сан-Хуан. 22 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Специалисты Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 15 ноября зафиксировали "необычный подводный сигнал" в районе исчезновения аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", сообщил председатель подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассина Зербо.

"Наша гидроакустическая сеть зафиксирована необычный сигнал недалеко от последней известной позиции пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан". Подводный импульс был зафиксирован 15 ноября в 13.51 GTM (16.51 мск), 46.12 градусов северной широты, 59.69 градусов западной долготы. Детали и данные переданы аргентинским властям", — написал Зербо в Twitter.

Ранее сообщалось, что ВМС Аргентины располагают информацией об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.

Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении специалистов ВМФ России для помощи в поиске пропавшей в Атлантике аргентинской подлодки.

По результатам переговоров было принято решение направить специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России для помощи в поиске подводной лодки.

Также в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, оборудованное двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6 км.