Анджея Дуду просят изменить гимн, чтобы его исполнение не нарушало закон

ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Организатор традиционных певческих лекций в польском Кракове Вальдемар Доманьский призвал президента Польши изменить тональность гимна страны — мазурки Домбровского, чтобы его исполнение на нарушало закон.

Доманьский отметил, что в законе от 1980 года о гербе, цветах и гимне Республики Польша зафиксирована тональность, в которой необходимо петь гимн — фа-мажор. "У большинства людей непоставленный голос и они не в состоянии исполнить гимн в указанной в законе тональности, поскольку их голосовые возможности — тональность до-мажор или ре-мажор", — приводит его слова агентство PAP.

В связи с этим музыкант обратился с просьбой к президенту Анджею Дуде об изменении закона о гимне и внесении в нее новой тональности — до-мажор, "чтобы все могли петь гимн, не нарушая закона".

Доманьский добавил, что 11 ноября провел своеобразный "референдум" среди 6 тысяч человек, собравшихся на Центральном рынке Кракова для исполнения песен по случаю Дня независимости Польши — тогда большинство высказалось за изменение тональности гимна на до-мажор.

В свою очередь ректор Академии музыки Кракова Станислав Кравчиньский заявил, что тональность исполнения национального гимна не имеет никакого значения, поскольку "люди сами подбирают ее в соответствии со своими возможностями". Он также обратил внимание, что тональность фа-мажор удобней для духового оркестра, а во время официальных мероприятий государственный гимн исполняется чаще всего именно в инструментальном виде. При этом он отметил, что до сих пор не знал о том, что тональность исполнения гимна регулируется законом.

Певческие лекции проходят на Центральном рынке Кракова с 2002 года, их финансирует мэрия. Мероприятие приурочено к праздникам, в частности, проводится в день независимости Польши, а также в течение недели перед рождественским сочельником. Как правило, исполняются патриотические и религиозные произведения. Аналогичные мероприятия традиционно проходят и в других городах Польши, их посещает президент республики Анджей Дуда.