В МИД прокомментировали информацию СМИ о "плане Путина" по Карабаху

МОСКВА, 23 ноя —РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о якобы переданном главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Ереван "плане президента РФ Владимира Путина" по урегулированию в Карабахе.

"Я бы это прокомментировала только одним образом, мы всегда рекомендуем всем, безусловно, сохраняя свой творческий подход к изложению новостей, все-таки иногда пользоваться, и, по возможности делать это часто, информацией первоисточника. Вы правильно сказали, что неоднократно комментировалась эта тема, мы комментировали эти визиты до, во время и после. И однозначно давали ответ на этот вопрос. Поэтому у нас работает сайт министерства иностранных дел, у нас проходят брифинги и пресс-конференции, мы всегда детально, до мельчайших подробностей конкретно отвечаем на все поставленные вопросы", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, как можно прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о том, что Лавров в ходе визита в регион привез некий "план Путина" по урегулированию в Карабахе.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>