Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до десяти, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в городе Джелалабад на востоке Афганистана возросло до 10, еще более 20 человек получили ранения, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о шести погибших и восьми пострадавших.

Факт взрыва ранее подтвердил представитель губернатора провинции Нангархар, административным центром которой является Джелалабад. По его словам, взрыв произошел возле дома бывшего командира районной полиции.

Как сообщили свидетели инцидента, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за взрыв.