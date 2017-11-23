Самолет IndiGo экстренно сел в Дели из-за ложной тревоги

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя — РИА Новости. Самолет индийской авиакомпании IndiGo, следовавший рейсом Дели — Вишакхапатнам, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту имени Индиры Ганди, сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на представителя воздушной гавани.

По данным телеканала, самолет со 170 пассажирами на борту вылетел из Дели в 5.20 (3.20 мск). Уже через 10 минут экипаж был вынужден запросить экстренную посадку из-за угрозы задымления в кабине пилота. После приземления воздушное судно прошло тщательную проверку, по итогам которой удалось установить, что тревога была ложной.

"Рейс 6E-719 компании IndiGo совершил аварийную посадку в Дели из-за ложной угрозы. Вскоре после вылета из Дели командир воздушного судна сообщил экипажу о запахе гари в кабине пилота. Для сохранения безопасности пассажиров командир проинформировал службу Организации воздушного движения и совершил экстренную посадку", — сообщил собеседник телеканала.

Авиакомпания подтвердила, что после тщательной технической проверки никакой угрозы обнаружено не было.