В Латвии заявили о приближении российской подлодки к границе страны

РИГА, 23 ноя – РИА Новости. Российская субмарина была зафиксирована вблизи границы Латвии, заявили в четверг Национальные вооруженные силы республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в пяти морских милях от территориальных вод Латвии, военно-морские силы идентифицировали подводную лодку "Дмитров" класса Kilo Вооруженных Сил России", — говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter

По данным Минобороны Латвии, военные корабли, подлодки и боевая авиация ВС России регулярно появляются у границ республики. В 2016 году было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 – 270 случаев.

LV ekskl. ekonom. zonā 5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 22.11. identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni "Dmitrov" — NBS (@Latvijas_armija) 23 ноября 2017 г.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.