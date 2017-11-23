В Латвии заявили о приближении российской подлодки к границе страны

РИГА, 23 ноя – РИА Новости. Российская субмарина была зафиксирована вблизи границы Латвии, заявили в четверг Национальные вооруженные силы республики.
По данным Минобороны Латвии, военные корабли, подлодки и боевая авиация ВС России регулярно появляются у границ республики. В 2016 году было зафиксировано 209 таких случаев, в 2015 – 270 случаев.
LV ekskl. ekonom. zonā 5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 22.11. identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni "Dmitrov"— NBS (@Latvijas_armija) 23 ноября 2017 г.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.