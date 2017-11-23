Адмирал: судно "Янтарь" поможет поднять "Сан-Хуан", если ее удастся найти

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России "Янтарь", направленное в Аргентину на поиски подлодки "Сан-Хуан", может классифицировать найденный подводный объект и обеспечить его подъем с глубины, заявил РИА Новости в четверг бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев.

Минобороны России по поручению Владимира Путина отправило в Аргентину для поиска пропавшей в Атлантике подлодки мобильную группу спасателей ВМФ с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом "Пантера Плюс".

В район поисковой операции от берегов Африки также направлено исследовательское судно "Янтарь". Судно оборудовано двумя аппаратами, способными погружаться на глубину до 6 километров.

"ОИС "Янтарь" дойдет до района поиска подводной лодки "Сан-Хуан" за пять-семь дней. Своими средствами судно поможет классифицировать найденный подводный объект и обеспечить его подъем с глубины", — сказал Валуев.

Он отметил, что "его глубоководные аппараты также могут обеспечить выход людей из аварийной подводной лодки и их подъем с глубины". "С учетом времени перехода последнее, к сожалению, уже вряд ли понадобится", — констатировал адмирал.

Валуев добавил, что "в сложившихся условиях, по моему мнению, было бы целесообразно в первую очередь направить в район операции наши противолодочные самолеты Ил-38 для поиска подлодки".

Обитаемые автономные глубоководные аппараты (АГА), размещенные на "Янтаре", являются его основным специальным снаряжением. На судне могут использоваться АГА двух типов: проекта 16810 "Русь" и проекта 16811 "Консул". "Янтарь" может одновременно нести и обеспечивать использование двух аппаратов данного типа.

Водоизмещение судна — 5,2 тысячи тонн, длина — 108,1 метра, ширина — 17,2 метра. Скорость полного хода — 15 узлов. Экипаж — до 60 человек.