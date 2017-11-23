Захарова прокомментировала возвращение премьера Ливана Харири в страну

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Москва рассчитывает, что в Ливане будет сохранен внутриполитический баланс после возвращения в Бейрут премьер-министра страны Саада Харири, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве рассчитывают на то, что внутриполитический баланс, достигнутый в Ливане в конце прошлого года после избрания президента и назначения премьер-министром господина Харири, будет сохранен", — сказала Захарова.

По ее словам, это внутриливанская договоренность, которую Россия в свое время приветствовала, позволила преодолеть так называемый вакуум власти в Ливане и обеспечить решение целого ряда острых вопросов национальной повестки дня.

Саад Харири в среду вернулся в Бейрут впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда 4 ноября. После возвращения и встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном он сообщил, что передумал и согласен отложить отставку.