На Украине задержали подозреваемых в угоне элитных автомобилей в Германии

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Украинские и немецкие полицейские в ходе совместной спецоперации задержали 12 жителей Черновицкой области, подозреваемых в угоне элитных автомобилей в Германии, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

Накануне глава ведомства Сергей Князев сообщил, что правоохранители из обеих стран проводят совместную операцию по задержанию группы людей, которых подозревают в угоне элитных автомобилей, проходят обыски.

"Злоумышленники похищали элитные автомобили на территории Германии и перепродавали их в других странах. Больше года украинские и немецкие полицейские собирали информацию и документировали преступную деятельность группы из числа жителей Черновицкой области. По местам проживания 12 задержанных проведены обыски, изъяты вещественные доказательства", — сообщается на сайте полиции.

В ведомстве сообщили, что правоохранители в рамках расследования провели совместную работу по документированию деятельности группы в рамках запроса компетентных органов ФРГ об оказании международной правовой помощи. Постепенно полицейские установили состав группы угонщиков, распределение ролей каждого из них и схему, по которой они действовали.

В среду украинские правоохранители с привлечением спецподразделения КОРД и совместно с работниками прокуратуры и криминальной полиции Германии провели 18 санкционированных обысков по месту жительства задержанных, а также в их автомобилях, изъяли вещественные доказательства, добавили в полиции.