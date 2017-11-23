Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Минске

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 ноября примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Минске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тридцатого ноября в Минске состоится совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российскую сторону будет представлять министр иностранных дел РФ, речь идет о совете министров иностранных дел. О работе других структур, соответственно, их будут представлять глава министерства обороны РФ и секретарь Совета безопасности РФ", — сказала она.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию — ОДКБ с приданием ей соответствующего статуса. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.