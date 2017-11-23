Еврокомиссия ждет от Лондона предложений по условиям Brexit

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия ждет в декабре дополнительных предложений от Великобритании по условиям ее отделения от Евросоюза, сообщил глава ЕК Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в швейцарском Берне, трансляция которой велась службами ЕС.

Между Юнкером и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй запланирована встреча в Брюсселе 4 декабря.

"У меня будет встреча с Терезой 4 декабря, затем все эти предложения будут переданы нашим посредникам", — ответил глава ЕК на вопрос о возможных новых предложениях Великобритании по финансовому счету перед ЕС.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.

Главным переговорщиком со стороны 27 остающихся в Евросоюзе стран является Мишель Барнье, со стороны Великобритании — министр по делам Brexit Соединенного Королевства Дэвид Дэвис.

Глава Евросовета Дональд Туск сказал на прошлой неделе, что Брюссель ждет большего прогресса со стороны Великобритании в переговорах по условиям Brexit, в частности, по вопросу Ирландии и финансовому вопросу, чтобы можно было перейти к переговорам о будущих отношениях со страной.